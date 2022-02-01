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مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

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مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
Gettyimages.ru
ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا - مصر
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أعلنت مصر تسجيل 2223 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 31 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22635، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 425911.

المصدر: RT

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