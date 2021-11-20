ميقاتي يتابع مع قيادة الجيش اللبناني تفاصيل عملية "غير شرعية" عبر سواحل البلاد

تابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية قضية تعطل أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.

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وكان على متن الزورق الذي تعطل في المياه الإقليمية اللبنانية عدد من الأشخاص من بينهم أطفال.

وقد تبلغ ميقاتي بنجاح البحرية التابعة للجيش في معالجة الأمر تمهيدا لإعادة الزورق إلى الشاطئ اللبناني ومباشرة التحقيقات اللازمة.

المصدر: "النشرة"