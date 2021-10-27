مصر.. مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ذكرت وسائل إعلام مصرية مساء الثلاثاء أن محكوما بالإعدام غيابيا، لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بناحية مدينة طما شمال محافظة سوهاج.

وكانت منطقة شارع الأحمر بمدينة طما شهدت خلال الساعات الماضية تبادلا لإطلاق النار بين قوات الشرطة ومسجل خطر يدعى عمرو ج. 40 عاما، هارب من حكم بالإعدام واجب النفاذ، هدد بحرق أسرة من أقاربه بأسطوانات البوتاغاز بشارع بيت الأحمر، وقامت فتاة ببث مقطع فيديو تطالب فيه الشرطة بإنقاذ أسرتها منه.

وعقب التأكد من صحة الفيديو المتداول، تحركت أجهزة الأمن وتم الدفع بوحدات من عناصر فض الاشتباك، وقام بحفر الطريق وقطعه لمنع وصول التعزيزات الأمنية لمنزل الفتاة.

وعقب وصول القوات بادر لإطلاق وابل من الأعيرة النار على رجال الأمن، ما اضطرهم لتصفيته.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري