 
مباشر

إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يطلق النار ويرمي قنابل دخانية باتجاه راع في بلدة كفرشوبا

أخبار العالم العربي

إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يطلق النار ويرمي قنابل دخانية باتجاه راع في بلدة كفرشوبا
Reuters KARAMALLAH DAHER
عنصران من الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmbr

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار ورمى قنابل دخانية، باتجاه راع في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة إن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت النار ورمت قنابل دخانية، عصر اليوم، على الراعي ر.أ في مزرعة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا، وذلك عند قيامه برعي قطيع من الماعز".

وأشارت إلى أنه "لم يصب الراعي وقطيعه بأي أذى".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا