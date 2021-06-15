إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يطلق النار ويرمي قنابل دخانية باتجاه راع في بلدة كفرشوبا

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار ورمى قنابل دخانية، باتجاه راع في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة إن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت النار ورمت قنابل دخانية، عصر اليوم، على الراعي ر.أ في مزرعة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا، وذلك عند قيامه برعي قطيع من الماعز".

وأشارت إلى أنه "لم يصب الراعي وقطيعه بأي أذى".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"