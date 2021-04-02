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السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب ملايين الأقراص من "الإمفيتامين" المخدر (صور+ فيديو)

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السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب ملايين الأقراص من
Reuters
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباط محاولة تهريب تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 9,504,000 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه)".

وأوضح النجيدي أن "رجال المكافحة تمكنوا، من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم 6 متهمين بينهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة".

المصدر: "واس"+ "عكاظ"

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