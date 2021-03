مصر تدرس منح تعويضات للسفن المتوقفة في قناة السويس بسبب السفينة الجانحة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن السلطات تدرس منح تعويضات للسفن التي توقفت بمناطق الانتظار بالقناة، لحين تعويم السفينة البنمية العملاقة "EVER GIVEN".

وقال ربيع إن "القاطرات ووحدات الإنقاذ تواصل جهودها لتعويم السفينة التي جنحت بالكيلو 151 بترقيم القناة خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام".

وأضاف أن "هيئة القناة تملك من الخبرة والإمكانيات ما يؤهلها لتعويم السفينة بنجاح، خاصة أنه ليس الحادث الأول الذي يقع بالقناة وسبق أن واجهت القناة مثل تلك الحوادث وتمكنت بنجاح من تعويم وقطر السفن وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي".

وأوضح أن "السفن المتوقفة في مناطق الانتظار ستتوقف لحين استئناف الملاحة بشكل كامل وفور تعويم السفينة ستعمل حركة الملاحة طوال اليوم لتعويض التأخير بجانب دراسة منح تعويضات للسفن التي توقفت لحين تعويم السفينة".

وانضمت لأعمال التعويم الكراكة "العاشر من رمضان" والقاطرتين تحيا مصر 1 و2، للمشاركة في أعمال تعويم السفينة وسحب الرمال من حولها بجانب 8 قاطرات أخرى تعمل منذ وقوع الجنوح في تخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة".

ويرجع جنوح السفينة إلى انعدام الرؤية الناتج عن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة و جنوحها. وتتبع سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الخط الملاحي EVER GREEN، و يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

ناصر حاتم

المصدر: RT