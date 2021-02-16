بيدرسن يعتزم زيارة دمشق بعد موسكو لمناقشة اللجنة الدستورية

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أنه سيتوجه إلى دمشق بعد زيارة موسكو، حيث سيواصل المشاروات بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقال بيدرسن للصحفيين على هامش الاجتماع حول سوريا في إطار أستانا بمدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء: "سأتوجه إلى موسكو يوم الخميس، حيث سنواصل المشاورات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وأنا انتظر بفارغ الصبر هذه المباحثات. وبعد زيارة موسكو سأتوجه إلى دمشق، ثم سنرى كيف ستجري المشاورات".

وأضاف بيدرسن أنه خلال مشاوراته مع وفدي المعارضة والحكومة السورية في سوتشي، أكدت الأمم المتحدة أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو مثلما كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير.

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وأكد بيدرسن أن "هناك حاجة لتغيرات قبل أن نتمكن من أن نجتمع مجددا".

وكان بيدرسن قد أعرب في وقت سابق عن خيبة أمله إزاء الاجتماع الأخير، حيث لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إجراء مناقشة ضمن المجموعة المصغرة للجنة.

وأعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف من المقرر أن يجري مباحثات مع غير بيدرسن في موسكو يوم 18 فبراير الجاري.

المصدر: تاس