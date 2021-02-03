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السعودية.. القوات البرية تنفذ افتراضيا تمرينا مع القوات الأمريكية

أخبار العالم العربي

السعودية.. القوات البرية تنفذ افتراضيا تمرينا مع القوات الأمريكية
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المناورات السعودية الأمريكية
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نفذت القوات البرية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021"، المقام افتراضيا.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن "التمرين يهدف إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي".

وأضافت: "سيساعد التمرين على توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين".

المصدر: "واس" + وزارة الدفاع السعودية

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