مسؤول جزائري: سنستخدم اللقاح الروسي "سبوتنيك" وستصل أولى الدفعات خلال أيام

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا رياض مهياوي، اليوم الأحد، إن الجزائر ستستخدم اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، مؤكدا على أنه سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار مهياوي إلى أن عملية التلقيح ستنطلق على أقصى تقدير في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مضيفا أن اللقاح سيكون على جرعتين، وستدوم عملية التلقيح عاما كاملا عبر كامل البلاد.

وشدد المسؤول الجزائري على نجاعة اللقاح الروسي التي بلغت 95 بالمائة، مؤكدا على أنه ليست له أعراض جانبية.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أطلقت الجزائر حملة إشعار وتوعية بأهمية التطعيم ضد وباء كورونا، استعدادا لبداية التلقيح الذي يُفترض مباشرته خلال الشهر الجاري، مثلما سبق أن وعد به مسؤولون حكوميون.

المصدر: RT