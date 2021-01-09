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الجزائر تطلق حملة توعوية لأهمية التطعيم ضد كورونا قبيل انطلاق حملة التلقيح خلال يناير

أخبار العالم العربي

الجزائر تطلق حملة توعوية لأهمية التطعيم ضد كورونا قبيل انطلاق حملة التلقيح خلال يناير
قصر الحكومة بالجزائر العاصمة. الصورة: RT/F.S.
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تنطلق السبت في الجزائر حملة إشعار وتوعية بأهمية التطعيم ضد وباء كورونا استعدادا لبداية التلقيح الذي يُفترض مباشرته خلال الشهر الجاري مثلما سبق أن وعد به مسؤولون حكوميون.

وفي انتظار ذلك، أعلن جمال فورار الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، أن قرار حكومة بلاده بشأن نوعية اللقاحات الواجب اعتمادها ضد الوباء "على غرار بقية دول العالم (...) لم يقتصر على لقاح واحد". ويأتي تصريحه بعد تداول تقارير إعلامية أخبارا مفادها أن الجزائر اعتمدت لقاح "سبوتنيك" الروسي. وطمأن، فورار في حديثه إلى التلفزيون الجزائري أمس الجمعة بأن السلطات قامت بـ: " توفير كل الوسائل اللوجيستيكية من أجهزة وغرف التبريد والتجميد مهيأة للتخزين والحفظ لأقل من 8 و20 درجة مئوية للقاح إلى جانب حقائب وشاحنات لنقل هذه المادة".

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المصدر: صحيفتا "الخبر" و"الشروق" الجزائريتان

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