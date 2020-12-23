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الجزائر وروسيا تستمران في التفاوض حول لقاح "سبوتنيك v"

أخبار العالم العربي

الجزائر وروسيا تستمران في التفاوض حول لقاح
Reuters
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أكد سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيليايف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين البلدين مستمرة، من أجل اقتناء اللقاح الروسي "سبوتنيك v".

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وقد طالب الوزير الجزائري الأول عبد العزيز جراد، أول أمس الاثنين، باتخاذ كافة التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح.

وجاء تصريح جراد خلال الاجتماع المخصص لاختيار لقاح لكورونا في الجزائر.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن اللجنة العلمية قد حددت قائمة للمخابر المطورة للقاحات، وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى.

وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، صرح سابقا، بأن اللجنة العلمية هي المخول الحصري بالبت في مسألة لقاح كورونا.

وشدد على أن إعلان اسم اللقاح الذي اختارته الجزائر، سيكون من قبل رئيس الجمهورية، وأنه سيكون مجانيا وغير إجباري.

المصدر: "النهار"

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