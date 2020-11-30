مسؤول صحي جزائري: "لقاح كورونا سيوزع مجانا على المواطنين" بمجرد اقتنائه

أعلن مسؤول صحي جزائري، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل المواطنين مجانا بمجرد ما يتم اقتناؤه.

وقال بقاط بركاني، العضو في لجنة متابعة وباء كورونا، في حديث أجرته معه القناة الإذاعية الجزائرية الحكومية الثالثة، الناطقة بالفرنسية، في رده على سؤال حول إمكانية توفير اللقاح للجزائريين على نفقة الدولة: "نعم سيوزع مجانا على المواطنين".

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من جهتها، تستعد الحكومة للحسم خلال الأسبوع الجاري، حسب وزير الصحة عبد الرحمن بوزيد، في مسألة أي اللقاحات ستقتني من بين اللقاحات المتوفرة عالميا في الظرف الحالي، على ضوء توجيهات الهيئات الصحية الجزائرية الخبيرة التي تتابع تطورات وباء كورونا ومستجدات جهود ابتكار اللقاحات.

وقالت الحكومة الجزائرية، الاثنين، إن اختيار اللقاح "يعود في الـمقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والـموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالـمية".

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المصدر: صحيفة "الشروق"/صحيفة "الخبر"