 
مباشر
عاجل
متشددون إسلاميون يهاجمون 3 قواعد عسكرية فرنسية في مالي

مسؤول صحي جزائري: "لقاح كورونا سيوزع مجانا على المواطنين" بمجرد اقتنائه

أخبار العالم العربي

مسؤول صحي جزائري:
قصر الحكومة في العاصمة الجزائر. الصورة: وسائل إعلام جزائرية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9ek

أعلن مسؤول صحي جزائري، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل المواطنين مجانا بمجرد ما يتم اقتناؤه.

 وقال بقاط بركاني، العضو في لجنة متابعة وباء كورونا، في حديث أجرته معه القناة الإذاعية الجزائرية الحكومية الثالثة، الناطقة بالفرنسية، في رده على سؤال حول إمكانية توفير اللقاح للجزائريين على نفقة الدولة: "نعم سيوزع مجانا على المواطنين".

إقرأ المزيد
الجزائر.. 1005 إصابات و19 وفاة جديدة بكورونا
الجزائر.. 1005 إصابات و19 وفاة جديدة بكورونا

من جهتها، تستعد الحكومة للحسم خلال الأسبوع الجاري، حسب وزير الصحة عبد الرحمن بوزيد، في مسألة أي اللقاحات ستقتني من بين اللقاحات المتوفرة عالميا في الظرف الحالي، على ضوء توجيهات الهيئات الصحية الجزائرية الخبيرة التي تتابع تطورات وباء كورونا ومستجدات جهود ابتكار اللقاحات.

وقالت الحكومة الجزائرية، الاثنين، إن اختيار اللقاح "يعود في الـمقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والـموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالـمية".

إقرأ المزيد
وزير الصحة الجزائري: الجزائر ستختار لقاحها ضد كورونا الأسبوع المقبل..والوباء تحت السيطرة
وزير الصحة الجزائري: الجزائر ستختار لقاحها ضد كورونا الأسبوع المقبل..والوباء تحت السيطرة

المصدر: صحيفة "الشروق"/صحيفة "الخبر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا