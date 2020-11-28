وزير الصحة الجزائري: الجزائر ستختار لقاحها ضد كورونا الأسبوع المقبل..والوباء تحت السيطرة

قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، إن الأسبوع المقبل سيشهد بحث الحكومة الجزائرية أي اللقاحات ستستوردها من أجل مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وجاء تصريح الوزير خلال زيارة إلى مستشفى بولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائر، اليوم السبت، حيث طمأن الجزائريين بتأكيده أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأن الهياكل الصحية تتوفر فيها كل التجهيزات والإمكانيات للتكفل بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد. وبشر بانخفاض عدد الإصابات قريبا، طالما القيود الصحية الوقائية محترمة من طرف المواطنين.

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المصدر: صحيفتا "الخبر" و"الشروق" الجزائريتين