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وزير الصحة الجزائري: الجزائر ستختار لقاحها ضد كورونا الأسبوع المقبل..والوباء تحت السيطرة

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وزير الصحة الجزائري: الجزائر ستختار لقاحها ضد كورونا الأسبوع المقبل..والوباء تحت السيطرة
Reuters
ساحة الشهداء في مدينة ىالجزائر: مواطن جزائري محتميا من فيروس كورونا على طريقته خلال الموجة الاولى للوباء في مارس/آذار الماضي.
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قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، إن الأسبوع المقبل سيشهد بحث الحكومة الجزائرية أي اللقاحات ستستوردها من أجل مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وزير الصحة الجزائري: الجزائر ستختار لقاحها ضد كورونا الأسبوع المقبل..والوباء تحت السيطرةوزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد. الصورة: وسائل إعلام جزائرية.

وجاء تصريح الوزير خلال زيارة إلى مستشفى بولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائر، اليوم السبت، حيث طمأن الجزائريين بتأكيده أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأن الهياكل الصحية تتوفر فيها كل التجهيزات والإمكانيات للتكفل بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد. وبشر بانخفاض عدد الإصابات قريبا، طالما القيود الصحية الوقائية محترمة من طرف المواطنين.

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 المصدر: صحيفتا "الخبر" و"الشروق" الجزائريتين

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