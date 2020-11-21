الجزائر.. 1019 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم السبت تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الوقت الذي تماثل فيه 602 مريضا للشفاء.

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وفي موجز صحفي قال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، إن إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بمرض "كوفيد-19" في الجزائر بلغ 73774، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 48183 حالة.

كما ذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 2258 حالة، وأن 52 مريضا يعالجون حاليا في وحدات العناية المركزة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية