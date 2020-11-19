الجزائر.. إصابات كورونا الجديدة تتجاوز الألف لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة و1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 20 وفاة و1038 إصابة تم رصدها أمس الأربعاء.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 2224، والإصابات إلى 71652.

وتماثل 637 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 46962، فيما يخضع 53 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وأشارت الوزارة إلى أن 26 ولاية سجلت أقل من 9 إصابات جديدة، في حين لم تسجل 16 ولاية أي إصابة، ورصدت 22 ولاية أكثر من 10 إصابات.

المصدر: RT