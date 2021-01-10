الداخلية المصرية تضبط أكثر من 17 ألف مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها ضبطت 17416 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، خلال يوم واحد، مشيرة إلى أنه "تم التصالح وسداد الغرامة المقررة عليهم جميعا".

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وأوضحت الوزارة أنها حررت 658 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبطت 234 قضية في مجال منع تداول "الشيشة"، بإجمالي مضبوطات 1475 "شيشة".

وتأتي عمليات التفتيش والضبط هذه تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، واحتوائه.

جدبر بالذكر أن ضبط هذه المخالفات جاء في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية، والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

المصدر: "اليوم السابع"