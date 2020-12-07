السيسي يتطلع للتنسيق والتشاور مع فرنسا خلال الفترة المقبلة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن التطلع للتنسيق والتشاور مع فرنسا خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي، حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مساء الأحد في باريس جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وأعرب وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، عن تطلع بلاده لتكثيف التنسيق مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، في ضوء التوازن الاستراتيجي الذي تقوم به مصر فى شرق المتوسط، خاصةً وأنها نجحت خلال سنوات قليلة في استعادة دورها الإقليمي.

وقد استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث تم التوافق علي تركيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لإعادة مسار المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

المصدر: وكالات