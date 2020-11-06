خبير مصري: إثيوبيا تستقوي بجهات خارجية في أزمة سد النهضة

أكد ضياء القوصي خبير المياه ومستشار وزير الري المصري الأسبق، أن إثيوبيا تحاول دائما "كسر الوساطة" في حل أزمة سد النهضة.

وأشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء القاهرة" إلى أن "منطق القاهرة معقول حتى الآن، والخطوة التالية العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن".

وقال: "المماطلة والرعونة والتنطع من الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، يشاهده العالم بأكمله، وأنه من حق مصر اتخاذ أي قرار لحل الأزمة في الوقت المناسب".

وأضاف: "لا بد أن يكون لنا موقف يشهد عليه العالم على هذه التطورات التي عاصرناه طوال 10 سنوات، وكم كان الجانب المصري صبورا على هذه المماطلات".

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وأوضح، أن الجانب المصري قدم الكثير من الحلول والتنازلات لإثيوبيا في المفاوضات، وقال: "المصريون لن يتوانوا أبدا عن تقديم حل للأزمة، ولكن نحن أمام طرف غريب. الأخوة الإثيوبيون مع الأسف يستقوون بأحد... أنا متأكد أن هناك جهات وراء إثيوبيا، ولا يمكن أن تفعل هذه التصرفات، إلا عندما تكون مسنودة من أحد".

وختم: "مسألة المياه مسألة حياة أو موت، والمصريون ليس لديهم أي تنازل عن متر واحد من المياه، وأنا متأكد 100%، أن هناك استقواء بالغير من قبل إثيوبيا، ولكن لن يكون ذلك أبدا على حساب مصر".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT