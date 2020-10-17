المسماري: الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار

أعلن الناطق باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي ملتزم بإعلان وقف إطلاق النار المعلن مؤخرا، من أجل إنجاح العملية السياسية في البلاد.

وشدد المسماري على التزام "الجيش الليبي"، بـ"وقف إطلاق النار لإنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، وفي الوقت ذاته فإن قواتنا على أهبة الاستعداد للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا".

ونفى المسماري، وجود "مرتزقة أجانب" في صفوف قواته، مضيفا أن "اللواء 128 التابع للقوات المسلحة العربية الليبية المتمركز في مدينة هون يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين".

وحذر الناطق باسم قوات القيادة العامة، قوات "حكومة الوفاق" من "الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا"، مشيرا إلى رصد قواته "معلومات مؤكدة بأن المليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي، يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا".

المصدر: بوابة الوسط