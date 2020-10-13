العراق.. القبض على أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد معاوني القيادي السابق في تنظيم "القاعدة"، أبو مصعب الزرقاوي خلال عملية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن "مفارزها ألقت القبض على أحد معاوني المقبور أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد بعد نصب كمين محكم له بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في محافظة بغداد".

وأضافت، أن "معاون الزرقاوي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، الذي عمل بما يسمى (مفارز الاغتيالات) في ولاية ديالى - قاطع هبهب".

وبحسب الوكالة، فإنه "اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات، وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير".

المصدر: RT