اشتية: رواتبكم ستدفع كاملة بمجرد استلامها دون ابتزاز سياسي من تل أبيب وواشنطن

وعد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الفلسطينيين المتأخرة أجورهم بدفعها كاملة قريبا بمجرد استلامها من طرف السلطة بلا ابتزازات إسرائيلية وأمريكية.

وشدد على أن من يريدون تركيع السلطة الفلسطينية وإجبارها على قبول مشاريعهم والاستسلام لن يحققوا غايتهم. وقال إن "رواتبكم سوف تدفع لكم كاملة عندما نحصل عليها دون أي ابتزاز سياسي من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، وأنا على ثقة أن هذا اليوم ليس بعيدا".

وأوضح اشتية مفسرا سبب التأخر في الدفع بقوله إن الـ 500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية والـ 350 مليون دولار من نظيراتها العربية لم تسلم إلى السلطة الفلسطينية ولم يلتزم بها أصحابها.

يجري ذلك في ظرف توتر حاد في العلاقات بين رام الله من جهة وتل أبيب وواشنطن ودول "التطبيع" العربية من جهة أخرى منذ أسابيع حيث اعتبرت السلطة الفلسطينية "التطبيع" مع إسرائيل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينية.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني تفهم وصبر عمال قطاع الصحة والتربية والتعليم الفلسطينيين الذين لم ينقطعوا عن عملهم رغم تأخر دفع أجورهم لعلمهم بخلفية هذا الاختلال ودعما منهم للسلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

المصدر: وسائل إعلام.