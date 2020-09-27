شرطة دبي تؤسس فريقا نسويا للتعامل مع المتفجرات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن الانتهاء من تأسيس أول فريق نسائي متخصص في التفتيش الأمني وإبطال المتفجرات في إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ.

وأكد مدير الإدارة العامة بالوكالة العميد راشد الفلاسي، أن "شرطة دبي تفخر بكوادرها من العنصر النسائي الشغوف والحريص على الانخراط في مجالات تخصصية صعبة، فيها الكثير من التحديات، ودرجت العادة أن تكون هذه التخصصات للرجال، إلا أنهن أثبتن كفاءتهن العالية في العمل، ليشكلن بذلك قيمة وإضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي".

وقال: "تأسيس الفريق من العنصر النسائي في شرطة دبي، يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يؤكد بشكل دائم أهمية فتح الآفاق أمام العنصر النسائي للتعلم والتدريب والعمل في كافة التخصصات أسوة بالرجل".

وأوضح، أنه "تم استقطاب أعضاء الفريق واختيارهن وفقا للاشتراطات والمعايير المعمول بها في إدارة أمن المتفجرات، حيث بدأت الإدارة في الربع الأخير من عام 2019 بتأهيل الفريق الأول المكون من 5 ضباط صف لفترة استمرت 8 أشهر، تم خلالها إلحاقهن بدورات تخصصية لصقل مهاراتهن، وتدريبات عملية وحصص لياقة، ومن ثم التدريب والتطبيق العملي على أرض الواقع".

المصدر: "وام"