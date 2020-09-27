الأمم المتحدة تطلق اسم "مبادرة الشيخة فاطمة" على برنامجها الخاص بالتكوين العسكري للنساء

أعلنت هيئة الأمم المتحدة إطلاقها على برنامجها الخاص بتدريب النساء على النشاط العسكري ومهام الأمن والسلام اسم "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن".

يأتي ذلك بمناسبة اقتراب الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

برنامج مبادرة الشيخة فاطمة، الذي يهدف إلى إشراك النساء في النشاطات العسكرية بعد إعدادهن لهذه المهام، ترعاه دولة الإمارات العربية المتحدة وتستضيفه في أبو ظبي في إحدى مؤسساتها التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الشيخة فاطمة شهد النور بتوقيع مذكرة تفاهم في مدينة نيويورك سنة 2018 بين هيئة الأمم المتحدة ووزارة الدفاع الإماراتية والشيخة فاطمة رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات العربية المتحدة بحضور عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وانطلقت أولى الدورات التدريبية لهذا البرنامج في شهر يناير 2019 بمشاركة 134 امرأة عربية من 7 دول قبل توسيع نطاق التجربة بإشراك نساء من دول إفريقية وآسيوية. وتجسد التوسيع بعد عام في مشاركة 223 امرأة من 11 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات.