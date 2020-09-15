بارزاني: بإمكان الأمم المتحدة مساعدة العراق على حل مشاكله

أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة يمكنها أن تساعد العراق على حل مشاكله.

واستقبل بارزاني اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وناقش معها الوضع السياسي العام في العراق، وآخر مستجدات الحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وقال بارزاني بحسب بيان لمكتبه، إن "الأمم المتحدة في العراق تؤدي دورا إيجابيا ويمكنها مساعدة العراق في معالجة المشاكل وتخطي الأوضاع والتحديات التي تواجهه".

المصدر: RT