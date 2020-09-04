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لبنان يفتح حدوده البرية مع سوريا في 8 و10 أغسطس

أخبار العالم العربي

لبنان يفتح حدوده البرية مع سوريا في 8 و10 أغسطس
Reuters
مركز المصنع الحدودي
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية في الـ8 والـ10 من شهر أغسطس لتسهيل عبور اللبنانيين الراغبين بالعودة.

وقالت المديرية في بيان يوم الجمعة، إنه استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج ستفتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 8 والـ 10 من الشهر الجاري من التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني) الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان.

وسبق أن أعلنت المديرية مرات عدة فتح الحدود البرية مع سوريا أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في منتصف مارس الماضي إغلاق الحدود البرية ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا، كما قامت سوريا بإغلاق حدودها مع لبنان في 22 مارس الماضي، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا.

المصدر: سانا

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