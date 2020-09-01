 
مباشر

رئيس الوزراء الإيطالي يزور بيروت قريبا

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الإيطالي يزور بيروت قريبا
Reuters
جوزيبي كونتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on3c

يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأيام القليلة القادمة، لعقد اجتماعات مؤسسية، بحسب ما أفاد به قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية.

إقرأ المزيد
وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر
وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر

وتأتي زيارة كونتي بعد زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الذي كان في بيروت يوم 24 أغسطس الماضي، لتقديم الدعم الإيطالي للشعب اللبناني، بعد الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل أمس الاثنين إلى العاصمة اللبنانية، في ثاني زيارة له خلال أقل من شهر.

المصدر: وكالة نوفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا