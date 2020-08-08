 
مباشر

البيت الأبيض: ترامب يستقبل الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض: ترامب يستقبل الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي
AFP
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohh3

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم السبت، عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

إقرأ المزيد
الكاظمي يلتقي ترامب في واشنطن الشهر الجاري
الكاظمي يلتقي ترامب في واشنطن الشهر الجاري

وقال البيت في بيان صحفي، إن "هذه الزيارة التي ستجري في 20 اغسطس تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان الأمريكي أن "الولايات المتحدة والعراق، باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان الى توسيع العلاقات بينهما".

وأشار البيان إلى أن "ترامب والكاظمي سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا