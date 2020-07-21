الري السودانية: اتفقنا بالقمة الإفريقية على مواصلة المفاوضات لتجاوز الخلاف مع إثيوبيا

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر.

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وعقدت، اليوم، بالعاصمة الخرطوم "قمة سودانية مصرية إثيوبية مصغرة" بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، تمت خلالها مناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث عقب جولة المفاوضات الأخيرة والتي كانت برعاية السودان.

وهذه القمة عبر "الفيديو كونفرينس" كانت بدعوة من دولة جنوب إفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وكانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

المصدر: RT