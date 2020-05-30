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نقابة الأطباء في مصر تغلق أبوابها 3 أيام بسبب كورونا

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نقابة الأطباء في مصر تغلق أبوابها 3 أيام بسبب كورونا
Reuters
أطباء في قسم الطوارئ في مستشفى المنيرة الحكومي في القاهرة، أرشيف
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أعلنت نقابة الأطباء في مصر، السبت، إغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام لتعقيمه، ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وأوضحت النقابة، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنها منحت إجازة استثنائية لجميع العاملين فيها، لمدة 3 أيام، حيث ستغلق مقرها حتى مساء الاثنين المقبل ضمنا، من أجل عملية تعقيم المكاتب.

خطوة نقابة الأطباء سبقتها خطوة مماثلة من نقابة المحامين، حيث أعلنت النقابة العامة للمحامين في مصر، اليوم السبت، إغلاق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين هناك بفيروس كورونا.

وسجلت مصر اليوم في آخر إحصائية نشرها موقع worldometers الذي يتابع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم، 22082 إصابة و879 حالة وفاة ناتجة عن مرض "كوفيد-19".

المصدر: RT

 

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