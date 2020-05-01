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وسائل إعلام: "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم سيناء

أخبار العالم العربي

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مركبة مدرعة للجيش المصري في سيناء
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أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، أمس الخميس، مركبة للجيش المصري شمالي سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش.

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وأكدت وكالة إخبارية تنقل مواقف "داعش" أن التنظيم تنبى استهداف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري في بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة، لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

وكان القوات المسلحة المصرية أعلنت، الخميس، أن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة.

وتقاتل مصر مجموعات متشددة قتلت مئات من أفراد الشرطة والجيش في شمال سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 عقب احتجاجات ضخمة ضده.

المصدر: رويترز

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