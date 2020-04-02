مصر.. شفاء أول امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا

أعلن مصدر طبي بمستشفى إسنا التخصصي في مصر، والمخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا بمحافظة الأقصر، تعافي أول امرأة حامل مصابة بالفيروس في مصر.

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وأوضح المصدر أن الامرأة الحامل و6 حالات تلقوا العلاج اللازم، وتحسنت حالتهم الصحية وتحولت نتائجهم من الإيجابية إلى سلبية.

واستقبل مستشفى إسنا التخصصي قبل عدة أيام أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الأقصر، لسيدة في الثلاثين من عمرها، حامل في الشهر الثامن، وخضعت لرعاية طبية فائقة داخل إحدى غرف العزل بالمستشفى.

وقال مصدر طبي لموقع "مصراوي" إن الفيروس انتقل للسيدة الحامل عن طريق مخالطتها لأحد المصابين أثناء إقامتها بمحافظة البحر الأحمر.

وعن إمكانية إصابة الجنين بالفيروس يقول المصدر إن احتمالية ذلك ضئيلة، لكنها ليست مستحيلة، وسيجري فحص الجنين للتأكد من خلوه من فيروس كورونا فور ولادته.

المصدر: مصراوي