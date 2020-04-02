مصر تسجل لأول مرة أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر، إلى 850 إصابة، لترتفع بنسبة 71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، اليوم الخميس، 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن العائدين من الخارج تسببوا بانتشار فيروس كورونا في البلاد، واصفة إياهم بأنهم "السبب الرئيسي" لتفشي هذا المرض المميت في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بالحجر الصحي تسبب في نقل الفيروس، مشيرا إلى أن مصر في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا.

وأشار رئيس الحكومة المصري إلى أن مصر في المنحني التدريجي الطبيعي لانتشار الفيروس، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

المصدر: RT