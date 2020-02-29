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الرئاسة السورية توضح ما يتردد حول "منحة أسماء الأسد للشهداء والجرحى"

أخبار العالم العربي

الرئاسة السورية توضح ما يتردد حول
RT
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نفت الرئاسة السورية ما يتردد عن تقديم منحة باسم عقيلة الرئيس أسماء الأسد لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة

وقال المكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة السورية إن كثيرا من التساؤلات وردتها مؤخرا حول ما ذكرته بعض الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن "تقديم ما سمّي منحة السيدة أسماء الأسد لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة"

وشدد المكتب على عدم صحة ما ورد ذكره، وأكد أن "دعم عائلات الشهداء والجرحى هو في مقدمة الأولويات بالنسبة للرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد، وأن الدعم الذي يقدم لهذه العائلات يتم عبر المؤسسات المعنية والبرامج المحددة".

أسامة يونس - دمشق

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