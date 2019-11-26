صدامات وإطلاق نار في ثاني ليلة عنف بلبنان

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات تطورت إلى إطلاق للنار في وقت متأخر من الليلة الماضية، بين المحتجين على الأوضاع الصعبة في لبنان وآخرين حاولوا تطهير الطرق التي أغلقها المحتجون.

وتنذر الاشتباكات التي تندلع في ثاني ليلة على التوالي بأعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.

إطلاق نار عند جسر الكولا في بيروت وأنباء عن اشتباكات على جسر الكولا بين عناصر حزبية واهالي المنطقة pic.twitter.com/NNDClGW5or — شعلة لبنان نيوز (@walid_masrie) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون "إل.بي.سي.آي" اللبنانية إطلاقا كثيفا للنار في محيط جسر الكولا ببيروت.

وكال الشبان المهاجمون الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل نبيه بري، بينما رد المتظاهرون بالنشيد الوطني اللبناني وهتاف "ثورة، ثورة" و"ثوار أحرار، منكمّل (نتابع) المشوار".



واستقدمت قوات الأمن والجيش تعزيزات إلى المكان، لمنع المهاجمين من التقدم نحو المتظاهرين، وجرت محاولات كر وفر، تعرض خلالها العسكريون للرشق بالحجارة من المهاجمين.

وتوجهت مجموعة من المهاجمين إلى وسط بيروت، حيث عملوا على إزالة عشرات الخيام في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، والتي تستضيف منذ أكثر من شهر نقاشات وندوات حوارية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران مما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.

وسعى شبان اعتبروا من أنصار أمل وحزب الله لفض المظاهرات وفتح الطرق المغلقة ودمروا مخيما رئيسيا للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

@AlHadath إشتباكات في بيروت منطقة الكولا،بين حزب الله وحركة أمل من جهة وأهالي منطقة الكولا من جهة أخرى pic.twitter.com/ibvC929o2p — adel abo omar (@adelkhatib5) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

وأصدر تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري بيانا نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية والابتعاد عن أي تجمعات كبيرة بهدف "تجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتنة".

وشوهدت مجموعات من الرجال على دراجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتي حزب الله وأمل، تجوب شوارع بيروت.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وانفجرت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول نتيجة الاستياء من النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد وتتسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.

المصدر: وكالات