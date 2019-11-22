لبنانيون يستنكرون إحراق "مجسم الثورة" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتراق "مجسم الثورة" الموجود في ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم يظهر المقطع المتداول المتسببين في إحراق المجسم، فيما ندد أغلب المتفاعلين بهذا العمل، مؤكدين أن الفاعلين "لم يتعلموا من التاريخ أن أي ثورة لا يمكن إخمادها إلا عبر تنفيذ مطالبها".

إستفزّهم مجسمٌ للثورة كما استفزّتهم سابقاً بوسطة الثورة والسلسلة البشرية،أحرقوا المجسّم خدمةً لسيدهم وزعيمهم ظنناً منهم أنهم بذلك يحرقون الثورة ويخمدون لهيبها لكنهم لم يتعلّموا من التاريخ أنّ أي ثورة لا يمكن إخمادها إلاّ عبر تنفيذ مطالبها.#لبنان_ينتفض#الثورة_مستمرةpic.twitter.com/dynHSUm147 — Michel Faddoul (@michel_faddoul) 22 ноября 2019 г.

وشدد مغردون على أن إحراق المجسم الذي يأخذ شكل قبضة "لن يخمد ثورتنا وسيرتفع مقابله مليون قبضة ثائرة بوجه الحاقدين، وعليها ستكون شعلة الاستقلال الحقيقي".

ان إحراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء لم يهمد ثورتنا وسيرتفع مقابله مليون قبضة ثائرة بوجه الحاقدين وعلها ستكون شعلة ﻻستقﻻل حقيقي pic.twitter.com/NyZ5iwL2LC — Shayaghassan520@gmail.com (@shayaghassan520) 22 ноября 2019 г.

ومنذ خمسة أسابيع، يتظاهر اللبنانيون في الشوارع والساحات ضد الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والعجز عن معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة في البلاد.

المصدر: "تويتر"