مسؤول في "الوفاق": 43 قتيلا جراء استهداف بلدة مرزق من قبل "الوطني الليبي"

أعلن مسؤول ليبي أن الغارة الجوية التي شنها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر على بلدة مرزق جنوب البلاد أودت بحياة 43 شخصا على الأقل.

إقرأ المزيد

وذكر عضو المجلس البلدي لمرزق محمد عمر، في اتصال مع وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن القصف أسفر عن سقوط 43 قتيلا و51 جريحا كحصيلة أولوية.

وأقر "الجيش الوطني" بقصفه البلدة في ساعة متأخرة من أمس الأحد، لكنه نفى استهداف مدنيين، مشددا على أن الغارة استهدفت عناصر لـ"المعارضة التشادية".

من جانبه، حمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها في العاصمة طرابلس، قوات حفتر المسؤولية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف المدينة، مطالبا البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بالتحقيق في هذا الهجوم وملاحقة المسؤولين عنه.

وسبق أن سيطر "الجيش الوطني" على مرزق أوائل العام الجاري، لكنه انسحب منها لاحقا ضمن إطار حشد قواته في الشمال لشن هجوم على طرابلس في أبريل الماضي.

وسبق أن تعرضت قوات حفتر لاتهامات بقتل 44 شخصا من نزلاء مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين قرب طرابلس جراء غارة جوية الشهر الماضي، ونفت مسؤوليتها عن الحادث.

المصدر: رويترز + RT