زعم رئيس ائتلاف "الوطنية" السياسي العراقي إياد علاوي، وجود منصات صواريخ في مدينة غزة، موجهة نحو دول الخليج.

وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "الشرقية" العراقية الأربعاء، إن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا وإيران والبصرة موجهة إلى دول الخليج.

وصرح علاوي بأن مسؤولا أمريكيا اجتمع معه، وأبلغه أن الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ، والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع.

كما قال إن إسرائيل قلقة للغاية بشأن هذه المنصات.

ونوه علاوي إلى أن اللافت في الصور الملتقطة، أنها صور أرضية وليست من الأقمار الصناعية، في إشارة إلى أن عملاء لإسرائيل قاموا بتصويرها.

إياد علاوي الذي جاء على ظهر الدبابة الأمريكية يخرف ويصرح بوجود منصات صواريخ باليستية موجودة في #غزة موجهة ضد الخليج



طيب صغرها لنصدقها ، صواريخ باليستية في غزة المحاصرة !!



أي فتنة يُريدون إشعالها بين العرب !!#غزة لا توجه أسلحتها لنفسها !!



فكلنا جسد واحد pic.twitter.com/4pIU0kkwpV — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) 16 мая 2019 г.

وردا على التصريحات التي جاءت على لسان السياسي العراقي، نشر صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس، تغريدة قال فيها: "صمت دهرا ونطق عهرا.. حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلى الخليج!!".

وتابع: "ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم أن الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا (ليميز الله الخبيث من الطيب؟)".

وأضاف: "نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي".

إياد علاوي صمت دهرا و نطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما املاه عليه مخرج صهيوني حول "صواريخ حماس" الموجهة إلى الخليج!!

ماذا اصاب ازلام العرب؟ ام ان الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا "ليميز الله الخبيث من الطيب"؟

نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي. — د.صلاح البردويل (@SalahAlbardawil) 16 мая 2019 г.

المصدر: RT + تويتر