Tesla تطرح قطعة إلكترونية مميزة وعدت آبل بطرح مثلها منذ سنوات!

قررت Tesla دخول سوق الإلكترونيات الذكية، وكشفت عن شاحن لاسلكي للأجهزة المحمولة، يشبه بمبدأ عمله شاحن Air Power الذي وعدت آبل بإطلاقه منذ سنوات.

ويأتي شاحن Tesla Wireless Charging Platform بهيكل مستطيل الشكل، والمميز فيه هو قدرته على شحن ثلاثة أجهزة ذكية في وقت واحد.

ويعمل هذا الشاحن مع الهواتف الذكية وسماعات البلوتوث اللاسلكية الصغيرة وبعض الساعات الذكية من الفئات التي تدعم معيارية Qi، إذ يمكن أن شحن هاتفين وسماعة ذكية بنفس الوقت، أو هاتفين وساعة ذكية، أو هاتفا وسماعة وساعة ذكية في آن معا.

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وأشار الخبراء في Tesla إلى أن الشاحن الجديد يقدم للأجهزة الذكية شحنا لاسلكيا سريعا باستطاعة 15 واط، وأن تصميمه استوحي من تصاميم شاحنات Cybertruck الشهيرة، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 300 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد وعدت منذ سنوات مستخدمي هواتفها وأجهزتها الذكية المحمولة بطرح شاحن Air Power الذي يشحن عدة أجهزة لاسلكيا بنفس الوقت، لكنها لم تطرحه حتى الآن بسبب الصعوبات التقنية التي واجهها الخبراء في تصميمه.

المصدر: فيستي