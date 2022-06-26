هواوي تطرح حاسبا آخر بمواصفات منافسة

قررت هواوي توسيع أسرة أجهزتها المحمولة هذا العام وكشفت عن حاسب جديد يتمتع بأداء ممتاز ومواصفات منافسة.

ويأتي حاسب Huawei MateBook D 16 بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم المتين، سماكته 18.4 ملم، ووزنه نحو 1.7 كلغ.

وجهّز الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها يصل إلى 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالجات Intel Core i5-12450H و Core i7-12700H، وذواكر وصول عشوائي بسعة 8 و16 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية NVMe SSD بسعة 512 غيغابايت.

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وجهزته هواوي بمنفذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وكاميرا ويب يمكن إخفاؤها ضمن الهيكل، وبطارية باستطاعة 65 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: 4pda