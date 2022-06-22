"قاتل هواتف هواوي" الجديد من Oppo

كشفت Oppo عن هاتف أندرويد جديد وصفه الكثيرون بأنه المنافس الأبرز لهواتف هواوي الحديثة.

ويأتي هاتف +Oppo Reno8 Pro بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.2/74.2/7.3) ملم، وزنه 183 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالح MediaTek Dimensity 8100-Max، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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وحصلت كاميرته الأساسية على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.

المصدر: 3dnews