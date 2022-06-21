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مواصفات جبّارة لهاتف Xiaomi الجديد!

العالم الرقمي و Social media

مواصفات جبّارة لهاتف Xiaomi الجديد!
youtube/DimaViper
صورة أرشيفية
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بهاتف أندرويد القادم الذي ينتظره عشاق منتجات Xiaomi.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Xiaomi 12S Pro سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (163.7/8.1/74.5) ملم، ومجهز بإطار أنيق ومتين من الألمنيوم.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 520 شمعة/م تقريبا.

مواصفات جبّارة لهاتف Xiaomi الجديد!
youtube/GSMin

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، ومعالج Qualcomm Snap Dragon Gen 1 Plus المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+64+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية فبدقة 32 ميغابيكسل.

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وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: ixbit

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