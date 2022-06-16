شركة "ميغافون" تكشف في منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي عن نموذج محدّث للمساعدة الصوتية

كشفت شركة "ميغافون" الروسية في منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي عن نموذج مطوّر للمساعدة الصوتية "حواء".

وأصبح المشاركون في المنتدى أوائل مَن يختبرون حواء المحدثة. وقال ناطق باسم الشركة إن حواء ستكون متاحة للمستخدمين في النصف الثاني للصيف الجاري.

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وقال المدير التجاري لشركة "ميغافون" بافيل تولوبيف، إن "حواء" هي الجمع بين السكرتيرة الصوتية وجهاز الحماية الذهنية، وأضاف قائلا:" إننا جمعنا بين أفضل التجارب وآخذنا في الاعتبار كل احتياجات المستخدمين. وفي الربع الثالث للعام الجاري سنكشف في كل المناطق الروسية مساعدة صوتية محدّثة مزوّدة بوظائف لا يمكن أن يقّدمها أي روبوت وطني.

وتساعد حواء على عدم تفويت مكالمات مفيدة وتحمي من الرسائل الصوتية غير المرغوب فيها. ويمكنها أن تتلقى بشكل مستقل المكالمات الواردة، وتحدّد بسرعة مصدرها والغرض منها، كما يمكنها الحفاظ على محادثة، وقد سجّلت رقما قياسيا من حيث مدة المحادثة في 12 دقيقة ، وبمقدورها كذلك إرسال معلومات حول المكالمة إلى الدردشة والمشاركين فيها.

وتحدثت حواء العام الجاري مع مرسلي البريد العشوائي لأكثر من 600 ساعة. وفي الوقت نفسه، ساعدت في عدم تفويت أكثر من ألف مكالمة من شركات البريد وخدمات التوصيل.

ويتم اختبار الوظائف الجديدة الآن من قبل المشاركين في المنتدى. وعلى سبيل المثال يتم اختبار القدرة على الاختيار المستقل للمكالمات التي تعتبر غير مرغوب فيها وحظرها تلقائيا. وإذا كان المشترك لا يرغب في الاستماع إلى الرسائل الإعلانية، لكنه مستعد للمشاركة في استطلاعات الرأي فيمكنه الإشارة إلى الفئات التي تهمّه وسيقوم الروبوت بإعداد ما اختاره وسيحظر المكالمات غير الضرورية حقا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا