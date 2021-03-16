بكاميرات مميّزة.. سامسونغ تطرح أحدث هواتفها لشبكات 5G

أعلنت شركة سامسونغ عن بدء استقبال طلبات شراء هواتف Galaxy A52 5G التي طورتها لتكون من بين أكثر الأجهزة الذكية المتطورة منافسة لهذا العام.

وأشار وكلاء شركة سامسونغ في موسكو إلى أن الراغبين بالحصول على هذه الهواتف عبر طلبات الشراء المسبقة من مواقع الشركة الرسمية على الإنترنت سيحصلون على أجهزتهم بسعر 360 دولارا تقريبا.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار بأبعاد (159.9/75.1/8.4) ملم، وزنه 187 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا.

ويتميز الجهاز بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه لفك قفل الشاشة.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 750G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

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كما جهزته سامسونغ ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ لبطاقات microSDXC، ومستقبل لإشارات الراديو، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 4pda