حاسب صغير ينافس منصات Nintendo الشهيرة للألعاب
كشفت شركة Aya Neo الصينية عن حاسب محمول صغير بمواصفات متكاملة، طورته ليكون أقوى منافس لمنصات Nintendo Switch الشهيرة لألعاب الفيديو.
ويأتي الحاسب الجديد بشاشة بمقاس 7 بوصات دقة عرضها (1280/800) بيكسل، محاطة بهيكل مجهز من الجانبين بازرار ومفاتيح خاصة تمكن المستخدم من التحكم بمختلف ألعاب الفيديو الإلكترونية.
والمميز في هذا الحاسب أيضا هو اعتماده على أنظمة "ويندوز-10" التي تمكن المستخدم من الاعتماد عليه كأي حاسب محمول متكامل.
ويضمن الأداء الممتاز له معالجات AMD Ryzen 5 4500U الحديثة المصنعة بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية 512 غيغابابيت أو 1 تيرا بايت.
كما جهز هذا الحاسب ببطارية 4100 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 6 ساعات متواصلة تقريبا، و3 منافذ USB 3.2 Type-C، ومنافذ للسماعات، وتوجد منه نسخ مجهزة بمنافذ USB 3.2 type-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ لبطاقات MicroSD، ومنفذ خاص لوصله بفأرة ولوحة مفاتيح خارجية.
المصدر: ixbit