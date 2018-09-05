علماء يحذرون من زهري العيون المؤدي لفقدان البصر

اكتشف باحثون أن عدد المصابين بمرض زهري العيون يتزايد باستمرار، ويتسبب المرض بفقدان البصر إذا لم يعالج فورا.‏

وأكد علماء جامعة سان باولو في البرازيل وجامعة فلندرز في أستراليا، بعد دراسة استقصائية، أن ارتفاع عدد الإصابات المتزايد بهذا المرض يمكن أن يؤدي إلى إعلان رسمي بانتشار وباء زهري العيون في السنوات القليلة المقبلة.

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ونشرت مجلة "Science Alert"، أن الدراسة تناولت حالة 127 مصابا بمرض الزهري من بلدان مختلفة، وأثبتت أن المرض يتحول بسرعة إلى العيون ويحرم أصحابها من القدرة على الرؤية بشكل كامل.

ووجد الباحثون أن بكتيريا اللولبية الشاحبة "Treponema pallidum" التي تسبب مرض الزهري، أصيبت بطفرة قوية أدت إلى تطور مراحل المرض الأربع بسرعة، أكبر من التي كانت تتطور بها منذ 80 إلى 100 سنة.

وقال باحثو جامعة فلندرز إن المرض لا يزال الآن دون أعراض تقريبا، لكن إصابته للعيون يجب أن تترافق مباشرة ببدء علاج مضاد للبكتيريا على الفور. ويتسبب التأخر في العلاج بفقدان المصاب لبصره نهائيا.

المصدر: لايف.رو