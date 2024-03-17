مواد غذائية مفيدة لصحة الكبد

تشير الدكتورة ليليا ستارودوببتسيفا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن شرب كمية كافية من الماء يعتبر أحد أهم مكونات صحة الكبد.

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ووفقا لها، من الأفضل أن تكون درجة حرارة الماء 40-50 درجة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك يجب تناول الدهون الصحية وخاصة أحماض أوميغا-3 الدهنية لكي يعمل الكبد بصورة طبيعية.

وتقول: "يعتبر مثاليا إضافة السمن الحيواني أو الزبدة إلى النظام الغذائي. كما يمكن استخدامها في الطهي. تعتبر الزبدة من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية المشبعة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه يجب ألا تكون نسبة الدهون في الزبدة أكثر من 82.5 بالمئة".

وتنصح الطبيبة بالإضافة إلى ذلك بتناول الفواكه والخضروات والفواكه المجففة وعصير البنجر لأنها تحتوي على الألياف الغذائية. كما أن خضروات الفصيلة الصليبية - مثل براعم بروكسل والبروكلي مفيدة للكبد أيضا. لأن هذه المنتجات تعمل على تحسين إنتاج الإنزيمات التي تعزز إزالة السموم من الكبد وتساعد في مكافحة الأورام واستعادة بنية الكبد.

ومن جانبها تشير الدكتورة أنستاسيا فيكليستوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن اتباع حميات غذائية والمكملات الغذائية للتخلص من السموم، لا تساعد في تطهير الكبد من السموم. لأن الكبد لا يحتاج إلى مساعدة إضافية لإزالة المواد السامة من الجسم.

المصدر: gazeta.ru