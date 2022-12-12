طبيبة روسية تحدد من عليه تجنب تناول القهوة

أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الدراسات الأخيرة أظهرت فائدة القهوة للأشخاص الأصحاء وكذلك لبعض الأمراض.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة "prime" الروسية للأنباء ولكن هناك فئة من الناس عليهم تجنب تناول القهوة.

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وتضيف، يشمل هذا الأمر قبل كل شيء الأطفال دون سن 12 عاما، والنساء الحوامل والمرضعات. حيث يمكن أن يتضمن النظام الغذائي كوبا واحدا من القهوة في اليوم. وبالنسبة للأشخاص الأصحاء 2-3 أكواب في اليوم.

وتقول: "يجب مراعاة هذه القاعدة من قبل النساء الحوامل والمرضعات. فزيادة كمية الكافيين يمكن أن تؤثر سلبا في صحة الجنين، لأنه يسبب زيادة في ضربات القلب".

وتضيف، إن استهلاك كمية كبيرة من القهوة، يمكن أن يخفض من امتصاص الحديد في الأمعاء عند النساء، ما قد يؤدي إلى إصابة الطفل الرضيع بفقر الدم. وهناك بيانات تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من القهوة يسبب للطفل الرضيع القلق واضطراب النوم.

وتشير، إلى أن القهوة ضارة أيضا للأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب. ويشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام دقات القلب والرجفان الأذيني، وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني. كما يمكن أن تسبب القهوة ارتفاع ضغط الدم. لذلك على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم التقليل أو التخلي عن تناول القهوة والأفضل استشارة الطبيب بشأن ذلك.

وتقول: "في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية، تعمل قاعدة "تأثير الجرعة". أي الجرعة الكبيرة تزيد المخاطر والعكس صحيح".

وتضيف، تناول أكثر من 4-5 أكواب من القهوة في اليوم، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة الأشخاص الذين أعمارهم فوق 50 سنة.

وتشير، إلى أن القهوة تعرقل امتصاص بعض الأدوية، مثل هرمون الثيروكسين وادوية مرض السكري وهشاشة العظام.

وتقول: "يجب على الطبيب، تحذير المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية بشأن الوقت الذي يجب فيه الحد من تناول القهوة (عادة بعد 40-60 دقيقة من تناول الدواء) ، وإلا قد لا يكون العلاج فعالا".

المصدر: وكالة prime