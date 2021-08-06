وكالة أوروبية تكشف تأثير لقاحات كورونا على اضطرابات الدورة الشهرية

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها لم تجد أي صلة حتى الآن بين لقاحات كورونا واضطرابات الدورة الشهرية وأوصت باعتبار 3 أعراض جديدة آثارا جانبية محتملة بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون

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وقالت الوكالة إن لجنة السلامة التابعة لها درست حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد تلقي التطعيم وأضافت أنها طلبت مزيدا من البيانات من شركات تصنيع اللقاحات لتقييم الأمر.

وأوصت الوكالة بإضافة أعراض انخفاض عدد الصفائح الدموية والدوار وطنين الأذن إلى المعلومات الموجودة على ملصق لقاح "جونسون آند جونسون".

وأكدت الوكالة أن فوائد لقاح "جونسون آند جونسون" لا تزال أكبر من أي مخاطر وأضافت أنها درست 1183 حالة أصيبت بالدوار وأكثر من مئة حالة أصيبت بطنين الأذن لتصل إلى هذه النتيجة.

المصدر: رويترز