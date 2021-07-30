الصحة العالمية تحدد 3 أعراض رئيسية لمرض كوفيد-19 المزمن

قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية جانيت دياز، إن المنظمة تعلم بوجود أكثر من 200 من الأعراض التي تظهر بعد المعاناة من مرض كوفيد-19 المزمن.

وذكرت المتحدثة، أن أكثر هذه الأعراض شيوعا: ضيق التنفس، والخلل الإدراكي - انخفاض الذاكرة والأداء العقلي والوظائف المعرفية الأخرى، وكذلك الإحساس بالتعب.

وأضافت دياز: "بعض الأعراض الأكثر شيوعا بعد التعافي من مرض كوفيد بحالته المزمنة، تشمل ضيق التنفس، والخلل الإدراكي، وهو ما يسميه الناس ضباب الدماغ، وكذلك الإرهاق. وهذه هي الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعا. لكن في الواقع توجد قائمة طويلة جدا من الأعراض الأخرى".

وأشارت المتحدثة، إلى أنه وفقا لبعض المعطيات، يمكن أن تستمر هذه الأعراض لمدة تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر. وقالت إن الأشخاص الذين عانوا من كوفيد، يحتاجون إلى مساعدة المختصين في إعادة التأهيل وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين.

ونوهت المتحدثة، بأنه لا يوجد حتى الآن علاج خاص محدد للمرض، "والسبب هو عدم المقدرة بعد على فهم سبب حدوث ذلك".

وقالت: "ونظرا لأننا نتعلم المزيد عن السبب الحقيقي وعن آلية المرض، نأمل أن نحصل على طريقة خاصة للعلاج".

المصدر: نوفوستي