ما هي الأطعمة الأفضل كمصادر لفيتامين (د)؟

يساعد فيتامين (د) في الحفاظ على قوة عظامك وأسنانك، مع الحفاظ أيضا على عضلات صحية. وكشف خبراء عن أنه يمكنك زيادة فيتامين (د) في الجسم عن طريق تناول أطعمة معينة.

ويقرر العديد من الأشخاص تناول مكملات فيتامين (د) يوميا خلال أشهر الشتاء، ولكن يمكن أيضا تجنب النقص بمجرد تناول أطعمة محددة.

ما هي الأطعمة التي تعتبر أفضل مصادر فيتامين (د)؟

تعتبر الأسماك الزيتية من أفضل أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د)، وفقا لـ NHS (إدارة الصحة الوطنية البريطانية).

وتشمل الأسماك الزيتية، السلمون والرنجة والسردين والتونة وغيرها الكثير.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن توفر الرنجة الطازجة ما يصل إلى 5 ملغ من فيتامين (د)، في حصة واحدة 100 غرام. وهذا هو نصف كمية فيتامين (د) اليومية التي توصي بها NHS خلال فصل الشتاء.

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ويعتبر كبد البقر مصدرا رائعا آخر لفيتامين (د)، بالإضافة إلى أنواع أخرى من اللحوم الحمراء.

وإذا كنت لا تأكل السمك أو اللحوم، فعليك التفكير في إضافة المزيد من البيض الكامل إلى نظامك الغذائي.

ويوجد معظم البروتين في بياض البيض، لكن صفار البيض يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين (د).

ويحتوي صفار بيضة واحدة على ما يقرب من 1 ملغ من فيتامين (د).

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "فيتامين (د) يساعد على التحكم في كمية الكالسيوم والفوسفات في أجسامنا. وكلاهما ضروري لصحة العظام والأسنان والعضلات. ويوجد فيتامين (د) بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض. ويوجد أيضا في الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والدهون".

وتشمل مصادر فيتامين (د) الغذائية ما يلي:

• الأسماك الزيتية - مثل السلمون والسردين والرنجة.

• اللحم الأحمر.

• الكبد.

• صفار البيض.

• الأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار.

المصدر: إكسبريس